Le centre Luxemburgensia propose désormais 30.000 documents en consultation libre

"Les quelque 30.000 documents, consultables sur place et parfois prêtables, comprennent des livres, des périodiques, des photos, des cartes postales, des cartes topographiques, des gravures, des documents anciens, etc." Outre la recherche et la consultation des documents sur place, il est également possible d'effectuer des recherches depuis le portail du réseau des bibliothèques de la province du Luxembourg : www.bibliotheques.province.luxembourg.be. Le centre est accessible du mardi au vendredi de 09h00 à 16h00.