Le changement de genre facilité en Allemagne: comment et qu'en est-il en Belgique?

Changer de genre devient plus simple en Allemagne grâce à l'entrée en vigueur vendredi d'une loi phare et âprement discutée du gouvernement d'Olaf Scholz, accueillie avec soulagement par la communauté LGBT+.

Une simple déclaration à l'état civil suffit désormais: l'Allemagne rejoint le club des pays ayant adopté une législation libérale dans ce domaine, soit une dizaine en Europe dont le précurseur danois, la Belgique, la Suisse ou encore l'an passé, l'Espagne. "Je suis très heureuse parce que c'est un jour historique pour la reconnaissance de la diversité sexuelle et pour la reconnaissance des droits de l'homme et des personnes transgenres et non binaires en Allemagne", déclare l'écologiste Nyke Slawik, l'une des deux députées transgenre du Bundestag.

La "loi sur l'autodétermination" permet aux personnes qui souhaitent changer de prénom et de genre d'effectuer une demande auprès du bureau d'état civil local, puis de l'officialiser en y retournant trois mois après. Ils peuvent choisir entre quatre possibilités: féminin, masculin, divers ou "pas de mention de genre".