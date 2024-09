Le chef de la diplomatie européenne condamne les attaques aux bipeurs

Si les regards se tournent vers Israël, Josep Borrell n'a pas nommé d'auteurs potentiels de ces attaques. "Même si ces attaques semblent avoir été ciblées, elles ont fait de graves dommages collatéraux sans discrimination parmi les civils, y compris des enfants", a-t-il ajouté, en se disant "extrêmement préoccupé".

L'explosion de centaines de bipeurs, utilisés par des membres de la milice libanaise pro-iranienne Hezbollah, a tué mardi au moins douze personnes et en a blessé plus de 2.800. Le chef de la diplomatie européenne s'est entretenu avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib. "Des milliers de personnes ont été blessées, des centaines sont dans un état critique, des hôpitaux sont débordés", a constaté l'Espagnol.

"Je ne peux que condamner ces attaques qui mettent en danger la sécurité et la stabilité du Liban, et augmentent le risque d'escalade dans la région", tranche Josep Borrell. L'Union européenne appelle toutes les parties prenantes à éviter une guerre totale, "qui aurait des conséquences pour toute la région et au-delà."