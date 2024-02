Le chef de l'Otan appelle les Européens à accroître leur production d'armes

Moins d'une semaine avant la réunion des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles, les 15 et 16 février, Jens Stoltenberg, a insisté: "nous devons reconstituer et développer plus rapidement notre base industrielle, afin d'augmenter les livraisons à l'Ukraine et reconstituer nos propres stocks".

"Cela signifie qu'il faut passer d'une production lente de temps de paix à une production rapide de période de conflit", a dit M. Stoltenberg, au journal dominical allemand Welt am Sonntag.