Le chef de l'Otan "de plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de Pékin à Moscou

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit mardi de "plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie dans son offensive en Ukraine.

"Nous sommes de plus en plus inquiets que la Chine puisse envisager de fournir un soutien létal à la guerre de la Russie" en Ukraine, a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse à Bruxelles, faisant écho aux préoccupations de Washington.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué que son homologue chinois, Wang Yi, lui avait assuré que la Chine ne fournissait pas d'armes à la Russie et ne prévoyait pas de le faire.

"Nous devons rester vigilants mais autant que je sache, il n'y a pas de preuve que la Chine ait fait ce qu'elle affirme ne pas faire", a déclaré M. Borrell.

Jens Stoltenberg a par ailleurs réfuté les accusations portées par le président russe Vladimir Poutine qui a affirmé dans son discours que la menace occidentale justifiait l'invasion de l'Ukraine. "Personne n'attaque la Russie. La Russie est l'agresseur. L'Ukraine est la victime (... ) C'est le président Poutine qui a commencé cette guerre impériale de conquête. C'est Poutine qui continue l'escalade de la guerre", a martelé le secrétaire général de l'Alliance.