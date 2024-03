Le chef du renseignement russe s'est rendu à Pyongyang pour discuter de sécurité

Le directeur du renseignement extérieur russe (SVR), Sergueï Narychkine, a rencontré le ministre nord-coréen de la sécurité d'Etat, Ri Chang Dae, lors de sa visite qui s'est déroulée de lundi à mercredi.

Les responsables ont discuté du renforcement de la coopération "pour faire face à l'espionnage et aux complots de plus en plus nombreux des forces hostiles", a rapporté KCNA.