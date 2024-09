Le commissaire européen Thierry Breton annonce sa démission

Thierry Breton rappelle avoir été proposé par la France pour un second mandat de commissaire européen. Mais "il y a quelques jours (...) vous avez demandé à la France de retirer mon nom - pour des raisons personnelles que vous n'avez jamais directement discutées avec moi -, et avez proposé, en monnaie d'échange, un portefeuille présenté comme plus influent au sein du futur collège", reproche Thierry Breton à Ursula von der Leyen dans son courrier.