Le Conseil de la Fédération de Russie fixe l'élection présidentielle au 17 mars 2024

Ces élections "seront une sorte de point culminant de la réunification" des régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, dont la Russie revendique l'annexion, a-t-elle souligné.

L'élection présidentielle doit ainsi se tenir peu après le deuxième anniversaire du début de l'offensive russe en Ukraine, lancée en février 2022 et qui a provoqué des sanctions sans précédent contre la Russie.

"Malgré les circonstances extérieures difficiles et les tentatives de l'ennemi d'affaiblir la Russie, nous restons fidèles à nos principales valeurs constitutionnelles et garantissons tous les droits et les libertés des citoyens", a affirmé Mme Matvienko.

Selon elle, "nos citoyens, notre société sont consolidés comme jamais" autour du pouvoir de Vladimir Poutine, "et la tâche de l'État est de se montrer digne de cette confiance, d'empêcher la moindre provocation".