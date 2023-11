Le Conseil de l'Europe épingle la politique migratoire du Danemark

Le Conseil de l'Europe appelle le Danemark à revoir sa politique migratoire afin d'assurer la protection et l'intégration des réfugiés et à abandonner tout projet d'externalisation du processus de demande d'asile, dans un rapport publié jeudi.

"Le changement de paradigme opéré récemment par le Danemark dans sa politique à l'égard des réfugiés (...) place les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants dans une situation de désarroi et d'incertitude", a déploré le rapport.

En privilégiant la protection temporaire et le retour sur l'intégration, la politique danoise menace le bien-être de personnes qui ont justement besoin d'assistance et de protection, souligne le Conseil de l'Europe.

Selon le rapport, "les autorités (doivent) se recentrer sur l'apport d'une plus grande certitude et d'une plus grande sécurité aux réfugiés et aux autres détenteurs d'une protection".