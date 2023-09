Le corps du chef mafieux Messina Denaro vers la Sicile pour ses funérailles

Son cercueil a été transporté dans un corbillard hors de l'hôpital de L'Aquila, dans le centre de l'Italie, et devrait arriver à Castelvetrano, aux premières heures de mercredi, selon l'agence de presse ANSA.

La police interdit normalement les funérailles des chefs de la mafia et seuls quelques membres de sa famille, dont deux soeurs et un frère, devraient être présents à son enterrement au cimetière de la ville, a indiqué l'agence.

Messina Denaro était l'un des patrons les plus sanguinaires de la Cosa Nostra, l'impitoyable mafia sicilienne.

Age de 61 ans, il a été reconnu coupable d'implication dans l'assassinat des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 et dans les attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.