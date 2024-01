Le coût des catastrophes naturelles s'est élevé à 250 milliards USD en 2023

Les catastrophes naturelles ont provoqué l'an dernier des dégâts estimés à 250 milliards de dollars (environ 228 milliards d'euros) dans le monde et coûté la vie à 74.000 personnes, selon le réassureur allemand Munich Re.

Le nombre de décès est le plus élevé depuis 2010. A lui seul, le séisme qui a touché début février la Turquie et la Syrie a fait plus de 55.000 victimes.

Le montant de 250 milliards de dollars pour les dégâts liés aux catastrophes naturelles se trouve lui dans la moyenne sur cinq ans. Moins de la moitié de ces dégâts était couverte par des assurances.