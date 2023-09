Le dépouille de Botero arrive en Colombie pour un dernier adieu dans son pays natal

Au cours de plusieurs événements, les Colombiens doivent faire leurs derniers adieux à l'un des artistes les plus importants du 20e siècle et l'une des personnalités colombiennes les plus connues à l'étranger, avec le prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez.

De vendredi à dimanche, le cercueil de l'artiste sera exposé dans une chapelle ardente ouverte au public au sein du Capitole, le siège du Congrès, et lundi, une messe catholique et un concert seront organisés en son honneur au musée Botero, où 208 de ses oeuvres sont exposées, selon le ministère de la Culture.

Medellin, sa ville natale dans le nord-ouest du pays, recevra mardi et mercredi le corps de l'un de ses fils les plus aimés, qui a fait don de sculptures et de peintures qui ornent les parcs et places de la deuxième ville de Colombie.