Le dictionnaire officiel de la langue suédoise finalisé après 140 ans

Le SAOB est un ouvrage de référence de la langue suédoise depuis 1521. Il est accessible en ligne et a été tiré à seulement 200 exemplaires, utilisés en majorité par des chercheurs et des linguistes.

Fondée en 1786 par le roi Gustave III sur le modèle de l'Académie française, son but est de promouvoir la langue et la littérature suédoises et d'oeuvrer à la "pureté, la vigueur et la majesté" de cette langue.