Le drame historique de Steve McQueen "Blitz" en ouverture du festival du film de Londres

Le festival du film de Londres s'ouvrira en octobre avec le drame historique sur la Seconde Guerre mondiale "Blitz" du Britannique Steve McQueen, et donnera un aperçu de la nouvelle série télévisée du créateur de "Peaky Blinders", ont annoncé mercredi les organisateurs.

Les spectateurs auront également un aperçu de la nouvelle série télévisée du créateur de "Peaky Blinders" Steven Knight, "A Thousand Blows", avec l'acteur britannique Stephen Graham ("Snatch", "This Is England").

Ce long-métrage avec Saoirse Ronan et Harris Dickinson est "éblouissant visuellement", a-t-elle ajouté mercredi lors de la présentation du festival au British Film Institute (BFI) de Londres.

Diffusée l'année prochaine sur la plateforme de streaming Disney+ au Royaume-Uni - et ailleurs - et sur Hulu aux États-Unis, elle plonge le spectateur dans le monde obscur et sous-terrain de la boxe illégale à Londres dans les années 1880.

Cette 68e édition accueillera également la première mondiale de "Joy", qui raconte l'histoire vraie des trois Britanniques derrière la naissance du premier bébé par fécondation in vitro (FIV) au monde, avec Bill Nighy, Thomasin McKenzie et James Norton.

Ce festival ne fait pas partie des grands rendez-vous du cinéma en Europe comme le festival de Cannes, la Mostra de Venise ou la Berlinale, mais il a acquis la réputation de présenter une sélection éclectique, et de mettre en avant des talents britanniques émergents.