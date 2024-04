Le G7 va s'attaquer à l'impact climatique de la mode, annonce Béchu

Les pays du G7 vont s'attaquer au lourd impact environnemental et climatique du secteur de la mode et du textile, a déclaré lundi le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu.

Les ministres réunis à Turin espèrent freiner "le développement incontrôlé de l'industrie textile, qui est responsable de beaucoup de pollution plastique et d'émissions" de gaz à effet de serre, facteur de réchauffement climatique, a-t-il ajouté.

Le groupe des sept économies les plus avancées va affirmer que "nous devons faire face à la question de la fast fashion", dans un communiqué publié mardi à l'issue d'une réunion de deux jours en Italie consacrée au climat, à l'énergie et à l'environnement, a déclaré à l'AFP le ministre.

"Les émissions du textile sont déjà plus importantes que le total des émissions africaines", a-t-il ajouté.

La déclaration de Turin souligne que "la mode doit devenir plus circulaire et qu'il doit y avoir plus de recyclage", selon M. Béchu qui souligne que c'est la première fois que le G7 s'attaque aux émissions du secteur textile.

Un forum international sur l'efficacité des ressources devrait être annoncé par le G7 pour proposer des actions concrètes aux pays, qu'il s'agisse d'accroître la responsabilité des fabricants ou d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.