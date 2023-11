Le géant du commerce en ligne Amazon face à une grève en plein "Black Friday"

Des employés d'Amazon dans une trentaine de pays - dont la France, les Etats-Unis ou encore le Japon - étaient appelés à protester à l'initiative de la campagne "Make Amazon pay" (faites payer Amazon, ndlr), qui rassemble quelque 80 organisations et réclame de meilleures conditions et rémunérations pour les salariés du groupe.

Or, au Royaume-Uni, sur le vaste site d'Amazon à Coventry (à environ 150 km au nord-ouest de Londres), "plus de 1.000 personnes" ont débrayé vendredi, a affirmé à l'AFP Stuart Richards, porte-parole du syndicat britannique GMB.

Contacté par l'AFP, un porte-parole d'Amazon au Royaume-Uni a de son côté affirmé que le groupe "réévaluait régulièrement ses salaires pour s'assurer qu'[ils offraient] des paies et avantages en nature compétitifs".

- "Suivie de près" -

En Allemagne, le mouvement, lancé à l'appel du syndicat Verdi, concerne cinq entrepôts sur les vingt exploités par Amazon dans le pays, à Leipzig, Rheinberg, Dortmund, Bad Hersfeld et Coblence. Selon les syndicats, ce "Black Friday" pourrait être la plus grosse journée de grève de l'histoire d'Amazon.

Néanmoins, affirme un porte-parole d'Amazon en Allemagne, "les clients peuvent compter, comme d'habitude, sur des livraisons fiables et ponctuelles".

L'Italie était également concernée. Les travailleurs du centre Amazon de Piacenza, près de Milan, se sont joints à la grève, le syndicat Filcams Cgil évoquant dans un communiqué une "très forte participation".

En Espagne, la protestation est programmée un peu plus tard, le syndicat Commissions ouvrières (CCOO) ayant appelé l'ensemble des salariés d'Amazon dans le pays à des arrêts de travail d'une heure le 27 novembre, jour d'un "Cyber Monday" (lundi internet), et le 28 novembre.

CCOO dénonce lui aussi une "protection insuffisante de la santé au travail", des "problèmes persistants de gestion des ressources humaines" et des "salaires qui ne reconnaissent pas les responsabilités ou les exigences fixées par l'entreprise".

En France, aucun site n'était touché, d'après Amazon France. De façon plus générale, un porte-parole du groupe a estimé que le mouvement n'avait pas d'impact sur les clients à l'échelle globale. "Nous proposons d'excellents salaires et avantages à nos salariés, ainsi que d'excellentes opportunités de carrière, et offrons un environnement de travail sûr et moderne", fait valoir Amazon dans un courriel à l'AFP.

Toutefois, "une action revendicative concernant les salaires et les conditions de travail du personnel des entrepôts pourrait menacer les performances et sera suivie de près par les investisseurs", a commenté dans une note Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.

