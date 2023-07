Le géant français TotalEnergies s'attend à de confortables profits au 2e trimestre

Comme ses concurrentes majors pétro-gazières occidentales, le groupe français a profité en 2022 de la flambée des prix du gaz et du pétrole. Le marché était alors bouleversé par la reprise économique post-pandémie et plus encore par l'offensive russe en Ukraine suivie de sanctions internationales visant à assécher la manne pétro-gazière de Poutine.

Depuis, les pays qui dépendaient des énergies fossiles de Moscou ont réorganisé leur stratégie d'approvisionnement, contribuant à un repli des prix.

Du côté du gaz, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, oscille autour de 30 euros le mégawattheure (MWh), loin des sommets de l'an dernier quand il avait atteint 342 euros le MWh en août après 345 en mars. Avant la crise énergétique, le gaz ne s'échangeait toutefois qu'autour de 20 euros le MWh.