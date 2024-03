Le gouvernement espagnol bloque un texte de l'Assemblée catalane sur l'indépendance

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il avait décidé de demander au Tribunal constitutionnel (TC), la plus haute instance judiciaire du pays, de bloquer l'examen par le Parlement catalan d'un texte appelant à déclarer l'indépendance de la Catalogne (nord-est du pays).

Le bureau du Parlement catalan avait accepté le 20 février d'étudier une "Initiative législative populaire" (ILP) émanant d'une petite formation extraparlementaire, Solidarité catalane pour l'Indépendance, demandant à l'Assemblée régionale de proclamer unilatéralement l'indépendance de cette région.

Le parti indépendantiste de Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya), avait voté pour l'examen de cette initiative, alors que l'autre parti indépendantiste, Gauche républicaine de Catalogne (ERC), plus modéré et qui gouverne la région, s'était abstenu.