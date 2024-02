Le groupe de hackers "le plus nuisible" au monde démantelé

"Nous avons hacké les hackers", s'est félicité Graeme Biggar, directeur général de la NCA, annonçant la mise hors d'état de nuire de LockBit lors d'une conférence de presse à Londres.

LockBit a perçu plus de 120 millions de dollars de rançons au total, selon les Etats-Unis.

LockBit est présenté comme un logiciel malveillant parmi les plus actifs au monde, avec plus de 2.500 victimes dont plus de 200 en France, y compris "des hôpitaux, des mairies, et des sociétés de toutes tailles", a indiqué dans un communiqué le parquet de Paris.