Le groupe de médias Sky supprimera 1.000 postes cette année au Royaume-Uni

Le groupe de médias britannique Sky a annoncé mardi son intention de supprimer 1.000 postes cette année au Royaume-Uni, alors que le basculement des services par satellite vers le numérique signifie qu'il a besoin de moins de techniciens spécialisés.

"De plus en plus de clients choisissent" les services de télévision via internet "qui ne nécessitent pas d'installation spécialisée, ce qui nous a conduit à modifier le nombre de postes dont nous avons besoin pour fournir nos services", a indiqué Sky dans une déclaration transmise à l'AFP.