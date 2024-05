Le Groupe d'Etats contre la corruption appelle l'Union européenne à rejoindre ses rangs

Fondé par le Conseil de l'Europe en 1999, le Greco compte actuellement 48 Etats membres: les 46 membres du Conseil de l'Europe, plus les Etats-Unis et le Kazakhstan. L'objectif est d'améliorer la capacité des membres à lutter contre la corruption, par le biais d'évaluations notamment. Il contribue à identifier les lacunes et incite ainsi les membres à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires.

L'Union européenne a le statut "d'observateur" de l'institution depuis 2019, au même titre que l'OCDE ou les Nations Unies. Mais en théorie, l'UE pourrait devenir membre à part entière et le Greco l'y invite, car en tant qu'observatrice, l'Union ne peut... "qu'observer", a souligné M. Mrcela. En effet, le Greco n'a pas pu évaluer les institutions de l'UE, comme le Parlement européen, pourtant sous le coup de plusieurs affaires de corruption et d'ingérences.