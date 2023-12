Le Kenya et l'UE scellent un accord commercial pour "mettre de l'argent dans les poches des gens ordinaires"

Le Kenya et l'Union européenne ont ratifié un partenariat économique inédit, offrant aux produits kényans un accès privilégié au marché européen.

Le partenariat économique, conclu en juin après des négociations prolongées, assure aux produits kényans un accès privilégié au marché européen, exempt de droits de douane et de quotas. De plus, des réductions tarifaires sont prévues pour les produits européens destinés au Kenya.

Lundi, le Kenya et l'Union européenne ont ratifié un accord commercial historique, salué par le président kényan, William Ruto, comme un jalon crucial. Cet accord, le premier de cette envergure entre l'UE et l'Afrique depuis 2016, est conçu pour consolider les liens économiques face à l'influence croissante de la Chine.

William Ruto a qualifié cet accord de "début d'un partenariat historique pour une transformation historique", mais sa ratification dépend désormais des parlements kényan et européen.

Pour les citoyens européens, cet accord marque le commencement d'une nouvelle ère dans les relations avec le Kenya, qui représente plus de 20% des exportations du pays. Les échanges commerciaux ont atteint 3,3 milliards d'euros en 2022, enregistrant une hausse de 27% depuis 2018, selon les données de l'UE. William Ruto a souligné l'objectif central de "mettre de l'argent dans les poches des gens ordinaires".

Selon le Conseil européen, cet accord représente le "partenariat économique le plus ambitieux" avec un pays en développement, englobant des engagements en faveur du développement durable, de la protection de l'environnement et des droits du travail.

En conclusion, cet accord commercial entre le Kenya et l'UE apporte des avantages concrets pour les citoyens européens en stimulant le commerce. Il pourrait diversifier l'offre de produits sur le marché européen, offrant aux consommateurs un choix élargi. De plus, les réductions tarifaires pour les produits européens exportés vers le Kenya pourraient rendre ces biens plus abordables, entraînant potentiellement des prix compétitifs.

Avec le renforcement des échanges, les entreprises européennes pourraient bénéficier de nouvelles opportunités d'exportation, ayant un impact positif sur l'économie européenne, bien que certains secteurs, comme l'agriculture, pourraient faire face à une concurrence accrue avec les produits kényans.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de l'UE visant à renforcer ses liens économiques en Afrique pour contrer l'influence grandissante de la Chine. Outre la promotion du commerce, il vise à renforcer la stabilité démocratique du Kenya, considéré comme un bastion de stabilité dans une région souvent marquée par des crises politiques ou militaires.