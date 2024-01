Le Kosovo suspend l'obligation de couvrir les symboles serbes sur les voitures

Qulques jours après l'annonce de la Serbie de la levée de l'interdiction des véhicules immatriculés au Kosovo sur son territoire, le Kosovo a annoncé suspendre l'obligation pour les voitures immatriculées en Serbie de cacher les symboles serbes de leur plaque d'immatriculation, l'un des nombreux points de tension entre Belgrade et Pristina.

Jusqu'à présent, pour entrer au Kosovo, les conducteurs de voitures immatriculées en Serbie devaient apposer un autocollant sur le blason et les lettres "SRB" de leurs plaques. Les voitures immatriculées au Kosovo, elles, ne pouvaient pas entrer en Serbie.

"La suppression des autocollants est un acte de bon voisinage et intervient après la pleine reconnaissance des plaques d'immatriculation de la République du Kosovo par la Serbie", indique un communiqué du gouvernement publié jeudi soir.

La Serbie et le Kosovo avaient pourtant accepté de reconnaître leurs plaques d'immatriculation au terme d'un accord conclu en 2011 sous l'égide de l'Union européenne, mais la décision n'a jamais été complètement appliquée.

Mais Belgrade, qui n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province, a annoncé fin décembre la levée de cette interdiction, et depuis le 1er janvier, les voitures kosovares peuvent passer la frontière.

En 2022, la décision par le Kosovo de pénaliser les conducteurs n'ayant pas remplacé les plaques d'immatriculation serbes par celles délivrées par Pristina avait déclenché des blocages de routes, et des tensions entre la minorité serbe du Kosovo - estimée à 120.000 personnes, sur 1,8 million d'habitants, et la police kosovare. Les Serbes du nord du Kosovo avaient alors décidés de démissionner de toutes les institutions de la région, et boycotté les élections.