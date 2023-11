Le Kremlin conteste l'existence d'une "impasse" dans le conflit ukrainien

Le Kremlin a assuré jeudi que le conflit en Ukraine ne se trouvait pas dans une "impasse", contestant des propos du plus haut responsable militaire de Kiev sur l'offensive qui dure depuis près de deux ans.

"Non, le conflit n'est pas dans l'impasse", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Il n'y aura probablement pas de percée magnifique et profonde", a-t-il ajouté.

M. Peskov répondait aux commentaires du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist.

L'Ukraine mène depuis juin une lente contre-offensive pour tenter de libérer les territoires occupés de l'Est et du Sud.

Mais, jusqu'ici, les avancées ont été très limitées. La ligne de front, longue de plus de 1.000 km, n'a guère bougé depuis près d'un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.

Par ailleurs, jeudi, un porte-parole de l'armée ukrainienne a affirmé que le nombre d'attaques russes a "légèrement baissé" autour de la ville d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Moscou menaient d'intenses assauts depuis plusieurs semaines.