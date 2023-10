Le Labour britannique ouvre son congrès, avec Downing Street en ligne de mire

Avec une avance entre 15 et 20 points sur les conservateurs dans les intentions de vote pour les élections législatives attendues d'ici janvier 2025, le Labour arrive rempli de confiance dans la ville ouvrière du nord de l'Angleterre.

Le parti travailliste britannique ouvre dimanche son congrès à Liverpool, rampe de lancement pour mener son chef Keir Starmer à Downing Street dans un an, après 13 années de pouvoir conservateur.

Mais dimanche, dans une interview au site The Observer, Keir Starmer, bien parti pour devenir le prochain Premier ministre britannique, a appelé le Labour à ne pas se laisser "griser" par la perspective du pouvoir.

"La croissance économique est très, très faible depuis 13 ans et tout ce que vous entendrez de la part des travaillistes cette semaine portera sur l'économie, sur l'augmentation du niveau de vie dans tout le pays", a dit le chef du Labour sur la BBC dimanche.

Dans une interview au Sunday Mirror, il a annoncé un plan de 1,5 milliard de livres pour le service public de santé, le NHS, plongé dans une crise inédite après une cure d'austérité. Les Britanniques ont de plus en plus de mal à accéder aux soins. Keir Starmer veut s'attaquer aux listes d'attente record en payant des heures supplémentaires aux médecins et aux infirmières.