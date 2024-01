Le long processus d'une Britannique pour changer de genre et se sentir "soi-même"

"Ce n'était juste pas moi". Il y a six ans, Anna, une Britannique de 22 ans, a débuté une transition de genre. Elle raconte à l'AFP ce bouleversement, son coming out comme femme transgenre, les hormones qu'elle prend et les agressions verbales et physiques.

Selon une étude du Bureau national britannique des statistiques publiée en janvier 2023, environ 1% des 16-24 ans en Angleterre et au Pays de Galles déclare que leur genre est différent de celui enregistré à leur naissance.