Le maire de Londres inquiet du "chaos" annoncé avec les nouveaux contrôles de l'UE

Les ressortissants de pays tiers entrant dans l'Union européenne vont être soumis à partir de fin 2024 à un système automatisé de contrôle des entrées et des sorties (Entry/Exit System, EES).

Le maire de Londres Sadiq Khan s'inquiète samedi du "signal terrible" qu'enverrait au monde le "chaos" annoncé à la gare St Pancras où arrive l'Eurostar avec l'entrée en vigueur d'un nouveau système de contrôle des entrées et sorties de l'UE.

Et en particulier à la gare londonienne de St Pancras où arrivent les trains Eurostar, liaison ferroviaire essentielle pour la capitale.

Cette base de données centralisée comprendra notamment les photographies du visage et empreintes digitales du voyageur.

Il appelle le gouvernement à ne pas se "laver les mains" de cette "conséquence directe du Brexit", qui enverrait "un signal terrible aux touristes et aux entreprises du monde entier", alors que l'économie londonienne se remet à peine de l'impact de la pandémie de Covid-19.

"Dans l’état actuel des choses, ces nouveaux contrôles post-Brexit provoqueront le chaos à St Pancras, avec des réductions de services et des files d’attente potentiellement énormes pour les passagers aux heures de pointe", s'est inquiété samedi dans un communiqué le maire travailliste de Londres Sadiq Khan.

Eurostar a estimé que le nouveau système avait été davantage conçu pour les aéroports que pour les terminaux situés en gare.

La mairie de Londres fait valoir que la gare de St Pancras ne disposera que de 24 guichets de contrôle pour l'EES, alloués par le gouvernement français, "alors que des modélisations suggèrent qu'il en faudrait près de 50 en heures de pointe".

"Les ministres doivent désormais offrir à HS1 et à Eurostar tout le soutien dont elles ont besoin pour résoudre ces problèmes de toute urgence. Les réductions de services et les délais plus longs ne sont tout simplement pas une option", a insisté Sadiq Khan.

mhc/clc

.