Le malaise des petits exploitants nourrit la colère agricole en Allemagne

Depuis plus d'un siècle, la famille de Marc Bernhardt gère une exploitation de vaches laitières, dans la campagne saxonne, dans l’est de l’Allemagne. Mais passer le flambeau à une nouvelle génération sera difficile, prévient l'éleveur.

Ses coûts de production ont augmenté de "40%" depuis la guerre en Ukraine, et le prix de son électricité a bondi de "50%", dit-il à l’AFP. "Si on continue comme ça, on devra faire autre chose", déplore l’agriculteur de 37 ans, installé à Freital, au sud de Dresde.