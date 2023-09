Le ministre polonais des Affaires étrangères accuse Olaf Scholz d'ingérence

Lors d'une réunion, samedi, du parti de M. Scholz, le Parti social-démocrate (SPD), le chancelier a demandé des éclaircissements sur l'affaire des visas qui anime Pologne en ce moment. Les médias polonais ont rapporté qu'au cours des dernières années, des centaines de milliers de personnes originaires d'Afrique et du Moyen-Orient avaient versé des pots-de-vin pour obtenir des visas de travail leur donnant accès à l'Union européenne. Mais selon le gouvernement polonais, les visas suspects ne seraient qu'au nombre d'environ 200.

Selon Olaf Scholz, les personnes qui arrivent en Pologne devraient être enregistrées dans ce pays et y demander l'asile, "et non par le biais de visas de travail, qui sont délivrés en échange d'argent, ce qui aggrave le problème. Il faut en discuter avec le gouvernement polonais", a-t-il déclaré le week-end dernier.