Le Mudia vise les 50.000 visiteurs annuels pour son cinquième anniversaire

Dès sa fondation en 2018 par le collectionneur Éric Noulet, le Mudia s'est donné pour objectif de rendre la culture accessible à tous via une scénographie ludique, interactive et didactique. Ses 1.000 m² d'exposition répartis sur une vingtaine de salles rassemblent actuellement plus de 300 œuvres issues de quarante-six courants différents, le tout agrémenté de jeux, tableaux animés, vidéos et autres tests intuitifs.

Les gestionnaires envisagent la possibilité d'élargir l'offre. "Peut-être pas sur le site du musée puisqu'il n'y a plus d'espace, mais dans un environnement tout proche pour en faire un pôle encore plus attractif", explique Benoit Remiche. "Mais ce ne sera pas avant un an ou deux. Nous allons d'abord travailler à consolider ce magnifique outil." À l'occasion de son cinquième anniversaire, le Mudia proposera des visites guidées exclusives et gratuites ces 9 et 10 septembre.