Le New York Times avance que le général Sourovikine avait connaissance du soulèvement

Le général russe Serguei Sourovikine aurait eu connaissance à l'avance des plans de rébellion du patron de Wagner, Evgueni Prigojine, contre les responsables de l'armée russe, écrit le New York Times en relayant les dires de fonctionnaires américains s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Le journal note que les responsables américains ont intérêt à fournir des informations qui sapent la position de Serguei Sourovikine. Ils le considèrent en effet comme un commandant plus compétent et plus impitoyable que les autres. S'il était démis de ses fonctions, cela profiterait sans doute à l'Ukraine.

M. Sourovikine fut le commandant des forces russes en Ukraine de novembre à janvier. Le général Valeri Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, lui a succédé en début d'année. Le week-end dernier, il a lancé un appel aux commandants et aux combattants de Wagner pour qu'ils mettent fin au soulèvement.