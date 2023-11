Le niveau d'alerte d'éruption revu à la baisse alors que l'Etna se calme

Le plus grand volcan actif d'Europe, l'Etna, situé sur l'île italienne de Sicile, en Méditerranée, s'est calmé, a indiqué lundi l'institut italien de géophysique et volcanologie (INGV) à Catane.

Dimanche, le volcan d'une hauteur de plus de 3.300 mètres avait projeté d'importantes quantités de laves dans le ciel. Dans la soirée, un nuage épais de gaz magmatiques, de roches en fusion et de particules de cendres à hauteur de 4,5 kilomètres avait ensuite été observé au-dessus du volcan.

Des explosions ont été observées et entendues au long du week-end et une pluie de cendres s'est abattue sur différents villages dans la zone. Toutefois, aucun dégât majeur n'est à déplorer et l'aéroport de l'île, à Catane, est toujours opérationnel.