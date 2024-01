Le nombre d'entrées irrégulières dans l'UE enregistrées en 2023 au plus haut depuis 2016

Environ 380.000 entrées irrégulières ont été enregistrées aux frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en 2023, ressort-il mardi des données publiées par Frontex. Un nombre qui représente une augmentation de 17% par rapport aux chiffres de 2022 et le niveau le plus élevé depuis 2016 avec une augmentation notable d'entrées via la région de la Méditerrannée.