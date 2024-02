Le nouveau commandant en chef ukrainien veut perfectionner l'armée pour gagner la guerre

"De nouvelles tâches sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, il s'agit de planifier de manière claire et détaillée les actions de tous les organes (...) en tenant compte des besoins de la ligne de front en matière d'armes les plus récentes fournies par les partenaires internationaux", a ajouté ce général.

"Seuls le changement et le perfectionnement continu des moyens et méthodes de guerre nous permettront de réussir", a-t-il écrit sur Telegram, avant de proclamer "ensemble vers la victoire!".

L'armée manque de munitions, alors que l'aide militaire occidentale s'est considérablement réduite depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.

"La distribution et la livraison rapides et rationnelles de tout ce qui est nécessaire aux unités de combat a été et reste la tâche principale de la logistique militaire", a ajouté M. Syrsky.

Le général a aussi assuré que limiter les pertes humaines était sa priorité, des soldats affirmant qu'il ne se souciait pas assez de la vie de ses hommes.