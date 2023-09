Le pape arrive en Mongolie et envoie un message de "paix" à la Chine

Le pape François est arrivé vendredi en Mongolie, première visite pontificale dans cette vaste nation isolée d'Asie à majorité bouddhiste, envoyant sur son chemin un message d'"unité et de paix" à la Chine voisine, avec qui il espère améliorer les relations.

Le pape a atterri à Oulan-Bator peu avant 10H00 (04H00 heure belge) et a été accueilli par une haie de la garde d'honneur mongole en tenue traditionnelle bleue, rouge et jaune, et la ministre des Affaires étrangères, Batmunkh Battsetseg.

Peu après son arrivée à Oulan-Bator, le pape s'est rendu au domicile de l'évêque Giorgio Marengo, qui est, à 49 ans, le plus jeune cardinal de l'Église catholique.