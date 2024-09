Le pape au Luxembourg et en Belgique pour "une parole au cœur de l'Europe"

L'avion du pape a quitté Rome en début de matinée et doit atterrir vers 10H00 (08H00 GMT) à l'aéroport du Findel au Luxembourg. Il sera accueilli par le Grand-Duc Henri, son épouse la Grande-Duchesse Maria-Teresa, le Premier ministre Luc Frieden et le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich, un proche de François.

Cette visite du jésuite argentin, qui ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne et a connu ces derniers mois des problème de santé, intervient moins de deux semaines après le plus long voyage de son pontificat, 12 jours dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, lors duquel il est apparu en bonne forme.

Dans un contexte international extrêmement tendu, François adressera "une parole au cœur de l'Europe" et évoquera "le rôle (que le Vieux continent) veut jouer dans le monde dans un avenir proche" pour l'accueil, la paix et la solidarité, selon le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

"Mais le pape François ne vient pas du tout dans la même société que Jean-Paul II", souligne le politologue Philippe Poirier à l'AFP. "En 1985, 79% des Luxembourgeois se déclaraient croyants d'une religion, dont 90% de chrétiens", rappelle-t-il. Or, "depuis 2023, la population luxembourgeoise est devenue majoritairement non croyante".

La tertiarisation de l'économie et l'attractivité du centre financier luxembourgeois ont joué un rôle. Et dans une société laïcisée et libéralisée, la communauté catholique s'est "internationalisée et pluralisée", selon les termes du prêtre Jean Ehret, directeur de l'institut de recherche Luxembourg School of Religion & Society.

Mercredi, le pape a évoqué brièvement lors de son audience générale hebdomadaire sa visite au Luxembourg et en Belgique, "l'occasion de donner un nouvel élan à la foi dans ces pays".

Tiziana FABI

La venue de François "fera date", d'autant plus qu'elle est aussi "inattendue" dans la mesure où le Grand-Duché, par sa taille, ne figurait pas parmi "les premiers pays à visiter par le pape", note Jean Ehret.

Depuis son élection en 2013, François a pris le soin d'éviter les "grands pays européens" d'héritage catholique, préférant les pays d'Asie, d'Afrique ou de l'hémisphère sud habituellement délaissés, qu'il nomme les "périphéries" de l'Eglise.

Le pape et sa délégation repartiront en fin d'après-midi, direction Bruxelles pour une visite de trois jours qui s'achèvera par une messe dimanche matin au stade Roi-Baudouin.

Parmi les thèmes de cette étape belge figureront les scandales de violences sexuelles commises sur des mineurs dans l'Eglise, dans un pays marqué par des décennies de scandales et de dissimulations.