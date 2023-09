Le pape crée 21 cardinaux appelés à peser sur l'élection de son successeur

Des diplomates, de proches conseillers et des hommes de terrain: le pape François crée samedi 21 cardinaux issus de quatre continents, dont la majorité seront appelés à élire un jour son successeur.

Dans une Eglise catholique en pleine réflexion sur son avenir, les profils de ces "promus" reflètent les priorités fixées par Jorge Bergoglio qui a progressivement dessiné un Sacré Collège moins occidental et davantage tourné vers l'hémisphère Sud.

Comme de coutume, les nouveaux cardinaux s'agenouilleront devant le pape pour recevoir deux symboles de leur fonction: la barrette, une toque quadrangulaire pourpre, et un anneau cardinalice. Ils seront ensuite présentés au public lors des traditionnelles "visites de courtoisie" au Vatican.

Parmi les 21 prélats appelés à assister le pape dans le gouvernement de l'Eglise, 18 - ceux qui sont âgés de moins de 80 ans - participeront au conclave appelé à élire le prochain pape.

Sensible aux "périphéries" et aux communautés minoritaires, François cherche à promouvoir le clergé de pays en développement aux plus hauts rangs de l'Eglise, s'affranchissant de l'usage consistant à distinguer systématiquement certains archevêques titulaires de grands diocèses.