Le pape demande la libération de six religieuses enlevées à Haïti

Selon la Conférence haïtienne des religieux (CHR), huit personnes, dont six religieuses, ont été enlevées vendredi alors qu'elles circulaient en autobus pour se rendre dans des écoles dans la capitale Port-au-Prince.

Les enlèvements, d'inconnus et de personnalités, se multiplient depuis plusieurs semaines à Port-au-Prince et sur certaines routes nationales, alors que le pays - le plus pauvre du continent américain - est plongé dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique.

Le pape François a également fait référence dimanche à la situation en Equateur, un autre pays sud-américain en proie à la violence des gangs.