Le pape dénonce le bombardement d'un hôpital à Kiev et d'une école à Gaza

Le pape François a exprimé mardi sa "profonde douleur" après l'attaque contre l'hôpital pour enfants de Kiev, le plus grand du pays, et le bombardement d'une école à Gaza.

Le pape "a appris avec profonde douleur les informations sur les attaques contre deux centres médicaux à Kiev, dont le plus grand hôpital pédiatrique ukrainien, et contre une école à Gaza", a indiqué le Vatican dans un communiqué.

Des frappes russes sur Kiev lundi ont fait plus de 30 morts et dévasté le plus grand hôpital pédiatrique du pays, y faisant au moins deux morts et 32 blessés, selon les autorités ukrainiennes.