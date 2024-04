Le pape fait part de "sa grande souffrance" dans un message à la fin du ramadan

"Je souffre énormément à cause du conflit en Palestine et Israël," a écrit le pape, 87 ans, dans un message envoyé à la chaîne Al Arabiya pour marquer la fin du jeûne du ramadan et rendu public par le Vatican.

"Ils ont besoin de maisons, de parcs et d'écoles, et non de tombes et de fosses communes", a ajouté le pape.

La guerre à Gaza a été déclenchée après l'attaque commise le 7 octobre en territoire israélien par le Hamas, qui a fait quelque 1.170 morts en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

En rétorsion, les bombardements et l'offensive militaire israélienne à Gaza ont fait au moins 33.634 morts, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.