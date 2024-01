Le pape à nouveau malade, atteint d'une "légère bronchite"

Le pape François, 87 ans, est à nouveau malade et dit lutter contre une légère bronchite, a-t-il déclaré vendredi lors d'une réception au Vatican. "J'ai un problème, un peu de bronchite", a-t-il dit d'une voix affaiblie.

L'état de santé du souverain pontife, en poste depuis 2013, est de plus en plus préoccupant depuis quelque temps. Début décembre, François a dû annuler sa participation à la conférence mondiale sur le climat, la COP28, à Dubaï. Il a également dû annuler plusieurs autres apparitions publiques. L'année dernière, le pape a été hospitalisé à deux reprises à Rome, et a notamment subi une intervention chirurgicale à l'abdomen.