Le pape préside la vigile pascale après l'inquiétude sur sa santé

Le souverain pontife, âgé de 87 ans, est arrivé vêtu de blanc en fauteuil roulant pour présider cette célébration solennelle d'environ deux heures, en présence de 6.000 fidèles, avant la messe dimanche matin et la bénédiction "Urbi et Orbi", retransmise en mondovision.

Il s'est élevé contre les "pierres de la mort", "les murs de l'égoïsme et de l'indifférence", et "toutes les aspirations à la paix brisées par la cruauté de la haine et la férocité de la guerre".

Sa présence avait été confirmée par le Vatican à la mi-journée, malgré l'annulation vendredi soir, à la dernière minute, de sa venue au Chemin de Croix au Colisée "pour préserver sa santé".

Cette annulation - intervenue quelques instants avant le début de la cérémonie, obligeant les organisateurs à retirer à la hâte le fauteuil du pape - et la communication laconique du Vatican ont contribué à relancer les interrogations sur la santé chancelante de Jorge Bergoglio.