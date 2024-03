Le pape prie pour les victimes de l'attaque "lâche" de Moscou

"Que le Seigneur les accueille dans sa paix, qu'il réconforte leurs familles et qu'il convertisse les coeurs de ceux qui organisent et réalisent ces actions inhumaines qui offensent Dieu, qui a ordonné +Tu ne tueras point+", a-t-il dit.

Le pontife a attrapé la grippe le mois dernier et a par la suite demandé à d'autres personnes de lire ses textes lors de ses apparitions.

Il est toutefois apparu de bonne humeur après la messe, en souriant et en saluant la foule depuis son véhicule sur la place.

Le pape a présidé la messe devant une foule estimée par le Vatican à 25.000 personnes, mais il s'est exprimé d'une voix faible et hésitante et n'a pas prononcé son homélie comme prévu.

François a souffert d'un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années, notamment de douleurs aux genoux et aux hanches, d'une inflammation du côlon et d'une hernie opérée l'année dernière.

La célébration liturgique de dimanche a marqué le début de la Semaine sainte, au cours de laquelle le pape préside une série de cérémonies importantes menant à Pâques, la fête la plus importante de la chrétienté.

L'année dernière, pour la première fois, François n'a pas assisté au traditionnel Chemin de croix du Vendredi saint, en raison d'un froid inhabituel, alors qu'il se remettait d'une bronchite qui l'avait contraint à passer trois nuits à l'hôpital.