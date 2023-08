Le pape publiera une version actualisée de son encyclique sur l'environnement avant la COP

Au début du mois, le souverain pontife, âgé de 86 ans, a fait part de son intention de rédiger une deuxième partie de l'encyclique "Laudato Si" ("Sois-loué"), mais n'a donné aucun détail, se contentant d'indiquer qu'elle traiterait de "questions d'actualité".

Le texte publié en 2015 imputait la responsabilité du réchauffement climatique à l'activité humaine et a été considérée comme influente dans les négociations des Nations unies sur le climat qui se sont tenues à Paris plus tard cette année-là et qui ont débouché sur des engagements historiques.