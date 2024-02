Le pape recevra le président argentin Javier Milei au Vatican le 12 février

Lors de sa rencontre avec le pape, M. Milei devrait lui renouveler l'invitation à se rendre dans son pays natal, où Jorge Bergoglio n'est plus retourné depuis son élection à la tête de l'Église catholique en 2013.

Une ombre plane sur les futures relations entre le Vatican et le président ultralibéral ayant à plusieurs reprises par le passé dénigré le pape, le qualifiant notamment de "personnage néfaste", qui "promeut le communisme", voire d'"imbécile" ou de "représentant du Malin" sur la terre.

Mais il a ensuite considérablement changé de ton, présentant ses "excuses" au pape, et assurant "respecter le pape comme chef de l'Église catholique et comme chef d'État", et "chef spirituel d'une grande majorité d'Argentins".

Fin janvier, François, 87 ans, avait indiqué qu'il recevrait M. Milei, affirmant ne pas s'être senti blessé par ses propos.