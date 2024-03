Le pape revient à la charge contre la théorie du genre, "le plus affreux danger"

Le pape François a de nouveau fustigé vendredi la théorie du genre, y voyant "le plus affreux danger" qui "efface les différences".

"Il est très important qu'il y ait cette rencontre entre hommes et femmes, car aujourd'hui le plus affreux danger est l'idéologie du genre, qui efface les différences", a déclaré le pape lors d'une audience au Vatican avec les participants à une conférence internationale sur le mariage et la vie consacrée.

"J'ai demandé à réaliser des études sur cette vilaine idéologie de notre époque, qui efface les différences et rend tout identique. Effacer la différence, c'est effacer l'humanité", a ajouté le pape argentin de 87 ans.