Le pape salue les efforts de normalisation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Le pape François a salué dimanche le "signal positif" donné par l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont annoncé leur volonté de normaliser leurs relations après trois décennies de conflit pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh.

"Je me réjouis de la libération d'un nombre significatif de prisonniers azerbaïdjanais et arméniens", a déclaré le pape à l'issue de la prière hebdomadaire de l'Angélus place Saint-Pierre, en référence à un accord sur la libération de 32 prisonniers de guerre arméniens en échange de celle de deux soldats azerbaïdjanais.

"J'accueille avec une grande espérance ce signe positif pour la relation entre l'Armenie et l'Azerbaïdjan, pour la paix dans le Caucase méridional", a ajouté Jorge Bergoglio en encourageant "les parties et leurs dirigeants à conclure au plus vite un traité de paix".