Le parlement allemand approuve une "loi sur le chauffage" controversée

Le précédent gouvernement allemand souhaitait que le pays soit neutre sur le plan climatique d'ici à 2045. Robert Habeck, ministre écolo du Climat et de l'Energie, a déclaré qu'avec cette "loi sur le chauffage", le gouvernement actuel prenait maintenant des mesures concrètes. Les opposants à la loi craignent que les exigences imposent des coûts élevés aux résidents et aux entreprises.

Le projet de loi original et plus ambitieux de M. Habeck devait être débattu par le parlement allemand en juillet dernier, mais les trois partis au pouvoir n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont amendé le texte et, selon les députés de l'opposition, la proposition amendée n'a pas été débattue et adoptée conformément aux règles parlementaires.