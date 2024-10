Le Parlement européen réclame 300.000 euros à Jean-Marie Le Pen pour des frais de mandat indus

En cause, l'utilisation de frais de mandats au titre de la "ligne budgétaire 400" du Parlement européen.

Cette ligne est destinée à couvrir "les dépenses administratives et de fonctionnement des groupes politiques et du secrétariat des députés non-inscrits" et celles "liées aux activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne".

Or, entre 2009 et 2018, Jean-Marie Le Pen a été indûment remboursé de dépenses de bulletins d'informations, stylos, cartes de visite, cravates, parapluie, balances de cuisine, horloges de bureau, bracelets connectés, lunettes de réalité virtuelle ou encore de 129 bouteilles de vin, selon un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf).

L'Olaf a notamment estimé que nombre de bulletins d'informations étaient des "copier-coller" de textes en accès libre et avaient été trop facturés "par rapport au travail véritablement réalisé pour (les) produire", selon des extraits de son rapport publié par Mediapart en mars 2022.