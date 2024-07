Le Parlement européen réélit Metsola à sa tête, l'extrême droite convoite des postes

La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été réélue mardi à la présidence du Parlement européen, renouvelé en juin et où l'extrême droite renforcée convoite des postes malgré ses divisions et un "cordon sanitaire" revendiqué.

"Il faut un Parlement fort dans une union forte (...) maintenir la pression pour garantir notre droit d'initiative (face à la Commission), améliorer nos pouvoirs de contrôle et d'enquête", a-t-elle insisté.

Issue du PPE (droite), première force politique du Parlement, et troisième femme à occuper cette fonction après les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine, Roberta Metsola s'était notamment distinguée par son soutien très actif en faveur de l'Ukraine.

Elus début juin, les 720 eurodéputés, dont 39% de femmes, ont déjà accordé à une écrasante majorité (562 voix) un second mandat de deux ans et demi à Roberta Metsola, 45 ans, comme présidence de la seule institution élue de l'UE.

La désignation mardi, via des scrutins complexes à plusieurs tours, des 14 vice-présidents du Parlement --chargés d'animer des sessions en orchestrant votes et prises de parole-- sera particulièrement scrutée en raison des exigences des deux grands groupes d'extrême droite.

Même si la coalition centriste PPE (droite, 188 sièges), Renew (libéraux, 77) et S&D (sociaux-démocrates, 136) reste majoritaire, les droites radicales et nationalistes ont fortement progressé et veulent peser davantage.

- Leggeri, l'un des vice-présidents? -

Lise KIENNEMANN, Valentina BRESCHI

ECR, le groupe d'extrême droite Conservateurs et réformistes européens (78 eurodéputés) associé à la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, comptait un vice-président depuis 2022: il en exige désormais deux, malgré les résistances de la gauche.